"Тяжелые условия". Алонсо объяснил дебют с неожиданным счетом в матче "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" испанец Хаби Алонсо прокомментировал дебютную игру во главе "королевского клуба" против Саудовского "Аль-Хиляля", передают Vesti.kz.

Матч прошел в рамках первого тура группового этапа клубного чемпионата мира, проходящего в США, и завершился ничьей - 1:1.

"Не хочу оправдываться, но было очень жарко. Сложно было наращивать темп в такой обстановке. Например, (Рауль) Асенсио принимал антибиотики и чувствовал себя неважно в первом тайме, поэтому его заменили. У Винисиуса начались судороги на 70-й минуте. Были тяжелые условия. К концу игры устал и "Аль-Хиляль", а у нас оставалось немного больше сил - это приятно видеть", - цитирует слова Алонсо SI.

"Но это (результат) не разочарование. Мы понимаем, что на все нужно время. Второй тайм был значительно лучше первого. В первом мы уступали по многим параметрам - как с мячом, так и без него. Слишком быстро теряли владение, не могли найти баланс.

Мне понравилась реакция команды в перерыве. Мы сумели придать игре новое направление, изменить темп, добавить игроков, которые внесли правильный ритм и контроль. Это помогло нам создавать моменты у чужой штрафной, скорректировать прессинг и проводить больше времени вблизи ворот соперника", - добавил испанский специалист.

Отметим, что следующую игру подопечные Хаби Алонсо проведут против мексиканской "Пачуки". Встреча состоится в ночь с 22 на 23 июня.

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