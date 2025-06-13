В ПСЖ прокомментировали шокирующее поражение на клубном ЧМ-2025

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал неожиданное поражение своей команды от бразильского "Ботафого" (0:1) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

По словам испанского специалиста, его подопечные владели инициативой, но не сумели воплотить преимущество в голы.

"В начале матча игра была напряженной, у нас были проблемы с созданием голевых ммоентов. Они забили гол совсем в другом стиле, немного странный. Но они были хороши, они провели очень хорошую игру, а нам было трудно забить.

Во втором тайме "Ботафого" в основном играл глубоко, в первом они были не так низко. Возможно, это одна из лучших команд, с которыми мы играли в этом сезоне", - цитирует Энрике Parisfans.