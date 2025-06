В ПСЖ прокомментировали шокирующее поражение на клубном ЧМ-2025

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал неожиданное поражение своей команды от бразильского "Ботафого" (0:1) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

По словам испанского специалиста, его подопечные владели инициативой, но не сумели воплотить преимущество в голы.

После двух туров "Ботафого" лидирует в группе B с шестью очками, а ПСЖ с тремя идет вторым. Все решится в третьем туре: в ночь с 23 на 24 июня бразильцы сыграют с мадридским "Атлетико", а парижане - с американским "Сиэтлом".

⏱️ 62' I ⚔️ The hour mark has passed at the Rose Bowl.#PSGBOT 0-1 I #FIFACWC pic.twitter.com/48H1uzq0Th