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Клубный чемпионат мира 2025
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В ПСЖ прокомментировали шокирующее поражение на клубном ЧМ-2025

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В ПСЖ прокомментировали шокирующее поражение на клубном ЧМ-2025 ©x.com/PSG

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал неожиданное поражение своей команды от бразильского "Ботафого" (0:1) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал неожиданное поражение своей команды от бразильского "Ботафого" (0:1) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

По словам испанского специалиста, его подопечные владели инициативой, но не сумели воплотить преимущество в голы.

"В начале матча игра была напряженной, у нас были проблемы с созданием голевых ммоентов. Они забили гол совсем в другом стиле, немного странный. Но они были хороши, они провели очень хорошую игру, а нам было трудно забить.

Во втором тайме "Ботафого" в основном играл глубоко, в первом они были не так низко. Возможно, это одна из лучших команд, с которыми мы играли в этом сезоне", - цитирует Энрике Parisfans.

После двух туров "Ботафого" лидирует в группе B с шестью очками, а ПСЖ с тремя идет вторым. Все решится в третьем туре: в ночь с 23 на 24 июня бразильцы сыграют с мадридским "Атлетико", а парижане - с американским "Сиэтлом".

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
22 июня 21:00   •   не начат
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