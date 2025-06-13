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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 07:40
 

Прямая трансляция матча "Челси" за полуфинал клубного ЧМ

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Прямая трансляция матча "Челси" за полуфинал клубного ЧМ ©x.com/ChelseaFC/

Завтра, 5 июля утром, лондонский "Челси" и бразильский "Палмейрас" проведут матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

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Завтра, 5 июля утром, лондонский "Челси" и бразильский "Палмейрас" проведут матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии и начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

Трансляция матча состоится на телеканале Qazsport. Начало в 05:50.

Прямая трансляция матча "Палмейрас" - "Челси"

Напомним, "Палмейрас" на групповом этапе сыграл вничью с португальским "Порту" - 0:0 и американским "Интер Майами" - 2:2, а также обыграл египетский "Аль-Ахли" - 2:0.

В 1/8 финала "Палмейрас" победил другой бразильский клуб "Ботафого" - 1:0.

"Челси" в группе одолел американский "Лос-Анджелес" - 2:0 и разгромил "Эсперанс" из Туниса - 3:0, а также уступил бразильскому "Фламенго" - 1:3.

В 1/8 финала "синие" разгромили португальскую "Бенфику" - 4:1.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 06:00   •   не начат
Палмейрас
Палмейрас
(Сан-Паулу)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Палмейрас
Ничья
Челси
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