Прямая трансляция матча "Челси" на клубном ЧМ-2025

Сегодня, в ночь с 16 на 17 июня лондонский "Челси" стартует на клубном чемпионате мира в США, сообщают Vesti.kz.
"Синие" в матче первого тура группы D сыграют с американскими "Лос-Анджелесом". Матч состоится на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум".
Встреча будет показана на телеканале Qazsport. Начало трансляции в 23:50 по казахстанскому времени.
Прямая трансляция матча "Челси" - "Лос-Анджелес" на клубном чемпионате мира
Напомним, в этой же группе представлены бразильский "Фламенго" и "Эсперанс" из Туниса.
Игра между "Фламенго" и "Эсперансом" пройдет утром, 17 июня по казахстанскому времени. Трансляция на телеканале Qazsport стартует в 05:50.
🪨📄✂️ pic.twitter.com/uhYThH6BdN— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 15, 2025
Реклама