"Призрак, а не Месси": Златан разобрал в пух и прах клуб Лео после 0:4 от ПСЖ

Златан Ибрагимович вновь отличился резким мнением - на этот раз в адрес Лионеля Месси. Легендарный форвард заявил, что американский "Интер Майами" - не тот клуб, который соответствует уровню аргентинца, сообщают Vesti.kz.

Команда Месси покинула клубный чемпионат мира, не сумев навязать борьбу одному из грандов Европы - ПСЖ (0:4), а Ибрагимович намекает: Месси заслуживает большего.

"Месси играет лишь потому что любит эту игру, потому что все еще может делать то, на что не способны 99 процентов игроков! Но его окружают те, кто бегает так, словно они таскают на себе мешки с цементом! Нет тренеров, звезд, нет даже игроков, которые понимают, как действовать без мяча! Вы хотите обвинить Месси? Когда он будет играть вместе с Роналду, с Мбаппе, с Холандом, со Златаном. Тогда можно говорить! Но сейчас? Нет, нет и нет. Это не тот Месси, которого я знаю, это большой призрак, который играет в цирке! Но будьте осторожны, если в настоящей команде он будет снова зажигать стадионы! Все очень просто. Месси по-прежнему Месси, но сейчас? Это не его поражение, это поражение "Интер Майами" и всего футбола", - цитирует Ибрагимовича Foot Mercato.

Напомним, Месси и Ибрагимович пересекались по выступлениям за испанскую "Барселону".