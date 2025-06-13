Потасовкой обернулся решающий матч на клубном ЧМ-2025

На клубном чемпионате мира в США матч между миланским "Интером" и аргентинским "Ривер Плейтом" завершился не только уверенной победой итальянцев со счетом 2:0, но и жаркой потасовкой на последних минутах, сообщают Vesti.kz.

Кульминация случилась на 93-й минуте после второго гола "Интера". Эмоции зашкалили: защитник аргентинцев Маркос Акунья начал провоцировать соперников, а Дензел Дюмфрис, с которым он конфликтовал весь матч, вступил в прямое противостояние. Под горячую руку попал и Гонсало Монтиель - его арбитр сразу удалил с поля.

Стычка мгновенно переросла в массовую заварушку - игроки обеих команд пошли впритирку, пытаясь утихомирить партнеров и одновременно толкаясь друг с другом. Дюмфрис после инцидента стремительно ретировался в раздевалку под град летящих с трибун предметов.

Отметим, что "Интер" с первого места вышел в 1/8 финала, а "Ривер Плейт" занял третье место и оформил вылет с турнира. На второе место поднялся мексиканский "Монтеррей" и вслед за "Интером" вышел в плей-офф.