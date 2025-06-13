Определились все участники плей-офф клубного ЧМ-2025

Стали известны все 16 команд, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Последними клубами, вышедшими из группы стали мадридский "Реал" и саудовский "Аль-Хиляль", которые были представлены в квартете H.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграют следующие клубы: