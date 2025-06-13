Определились все участники плей-офф клубного ЧМ-2025

Стали известны все 16 команд, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.
Последними клубами, вышедшими из группы стали мадридский "Реал" и саудовский "Аль-Хиляль", которые были представлены в квартете H.
В 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграют следующие клубы:
- "Палмейрас" (Бразилия);
- "Интер Майами" (США);
- ПСЖ (Франция);
- "Ботафого" (Бразилия);
- "Бенфика" (Португалия);
- "Бавария" (Германия);
- "Фламенго" (Бразилия);
- "Челси" (Англия);
- "Боруссия" Д (Германия);
- "Флуминенсе" (Бразилия);
- "Ювентус" (Италия);
- "Манчестер Сити" (Англия);
- "Интер" (Италия);
- "Монтеррей" (Мексика);
- "Реал" (Испания);
- "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).
16/16. 🤩#FIFACWC pic.twitter.com/295SZ6tc8w— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 27, 2025
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Астана • Тур 14, мужчины
29 июня 20:00 • не начат
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