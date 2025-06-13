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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 08:24
 

Определились все участники плей-офф клубного ЧМ-2025

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Определились все участники плей-офф клубного ЧМ-2025 ©x.com/FIFACWC

Стали известны все 16 команд, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

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Стали известны все 16 команд, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Последними клубами, вышедшими из группы стали мадридский "Реал" и саудовский "Аль-Хиляль", которые были представлены в квартете H.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграют следующие клубы:

  • "Палмейрас" (Бразилия);
  • "Интер Майами" (США);
  • ПСЖ (Франция);
  • "Ботафого" (Бразилия);
  • "Бенфика" (Португалия);
  • "Бавария" (Германия);
  • "Фламенго" (Бразилия);
  • "Челси" (Англия);
  • "Боруссия" Д (Германия);
  • "Флуминенсе" (Бразилия);
  • "Ювентус" (Италия);
  • "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Интер" (Италия);
  • "Монтеррей" (Мексика);
  • "Реал" (Испания);
  • "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

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