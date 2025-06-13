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Клубный чемпионат мира 2025
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Новое правило впервые применили на клубном чемпионате мира 2025. Подробности

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Новое правило впервые применили на клубном чемпионате мира 2025. Подробности ©кадр из видео

Матч клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между южнокорейским "Ульсан Хендэ" и южноафриканским "Мамелоди Сандаунз" стал ареной редкого судейского решения: арбитр Клеман Тюрпен применил новое правило, которое ранее существовало только на бумаге, передают Vesti.kz.

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Матч клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между южнокорейским "Ульсан Хендэ" и южноафриканским "Мамелоди Сандаунз" стал ареной редкого судейского решения: арбитр Клеман Тюрпен применил новое правило, которое ранее существовало только на бумаге, передают Vesti.kz.

На 83-й минуте игры голкипер южноафриканского клуба Ронвен Уильямс, по мнению судьи, слишком затянул с вводом мяча в игру. Его команда вела 1:0 и, казалось, пыталась сбить темп.

Но Тюрпен оказался начеку и впервые на высшем уровне назначил угловой за превышение восьмисекундного лимита владения мячом.

Это правило вступило в силу в марте 2024 года и заменило старую шестисекундную норму. Только теперь наказание куда жестче: вместо свободного - угловой в пользу соперника.

Решение арбитра вызвало бурную реакцию на поле и в сети, ведь даже игроки не сразу поняли, что произошло.

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Напомним, что в ночь на 19 июня в США подошел к концу первый тур группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

За четыре игровых дня зрители увидели немало громких событий – здесь вы можете ознакомиться со всеми результатами стартового тура.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 00:00   •   не начат
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