Холанд "нашел" вратаря для "Ман Сити" после сенсационного поражения в США

Настоящая сенсация на Клубном чемпионате мира - "Манчестер Сити" вылетела уже на стадии 1/8 финала, сообщают Vesti.kz.

Команда Хосепа Гвардиолы уступила "Аль-Хилялю" из Саудовской Аравии в драматичном матче со счетом 3:4. Исход поединка определился только после дополнительного времени.

Один из самых обсуждаемых эпизодов случился уже после финального свистка - Эрлинг Холанд с улыбкой подошел к голкиперу "Аль-Хиляля" Яссину Буну и, по-шутливому, пригласил его в "Сити". Этот момент попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям.

Haaland fed up with Ederson? Manchester City striker asks Al-Hilal goalkeeper Bono to join #MCFC! pic.twitter.com/KUnK9OCaWs