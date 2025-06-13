В бразильском клубе прокомментировали сенсационную победу над ПСЖ

Главный тренер "Ботафого" Ренато Пайва прокомментировал сенсационную победу своей команды над французским ПСЖ (1:0) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.
Бразильцы выстояли против звездного соперника и закрепились на вершине группы B.
"Мы победили ПСЖ их же оружием - сыграли как единое целое. Все вместе атаковали, все вместе оборонялись. Именно в этом, как мне кажется, и кроется секрет парижан - они сильны не только индивидуально, но и как команда.
Сегодня мы смогли это повторить и даже превзойти. Перед матчем я сказал ребятам: будьте командой, наслаждайтесь игрой, работайте друг за друга. И они сделали это на поле.
Мы доказали качество наших футболистов, нашей школы, нашей тренерской мысли. Эта победа - отражение труда всех специалистов, кто развивает бразильский футбол, - приводит слова Пайвы официальный сайт ФИФА.
После двух туров у "Ботафого" - шесть очков и уверенное лидерство. В решающем матче за выход в плей-офф клуб из Рио-де-Жанейро сразится с мадридским "Атлетико". Тем временем ПСЖ попытается спасти ситуацию в битве с "Сиэтлом".
BOTAFOGO BEAT UCL CHAMPIONS PSG 1-0 AT THE CLUB WORLD CUP 😳— ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2025
What a moment for the Brazilian side 👏 pic.twitter.com/6Uall8yNgQ
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