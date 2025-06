В бразильском клубе прокомментировали сенсационную победу над ПСЖ

Главный тренер "Ботафого" Ренато Пайва прокомментировал сенсационную победу своей команды над французским ПСЖ (1:0) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Бразильцы выстояли против звездного соперника и закрепились на вершине группы B.

После двух туров у "Ботафого" - шесть очков и уверенное лидерство. В решающем матче за выход в плей-офф клуб из Рио-де-Жанейро сразится с мадридским "Атлетико". Тем временем ПСЖ попытается спасти ситуацию в битве с "Сиэтлом".

BOTAFOGO BEAT UCL CHAMPIONS PSG 1-0 AT THE CLUB WORLD CUP 😳



What a moment for the Brazilian side 👏 pic.twitter.com/6Uall8yNgQ