В бразильском клубе прокомментировали сенсационную победу над ПСЖ

Главный тренер "Ботафого" Ренато Пайва прокомментировал сенсационную победу своей команды над французским ПСЖ (1:0) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Бразильцы выстояли против звездного соперника и закрепились на вершине группы B.

"Мы победили ПСЖ их же оружием - сыграли как единое целое. Все вместе атаковали, все вместе оборонялись. Именно в этом, как мне кажется, и кроется секрет парижан - они сильны не только индивидуально, но и как команда.

Сегодня мы смогли это повторить и даже превзойти. Перед матчем я сказал ребятам: будьте командой, наслаждайтесь игрой, работайте друг за друга. И они сделали это на поле.

Мы доказали качество наших футболистов, нашей школы, нашей тренерской мысли. Эта победа - отражение труда всех специалистов, кто развивает бразильский футбол, - приводит слова Пайвы официальный сайт ФИФА.