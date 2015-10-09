Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Шахматы
Сегодня 09:20
 

Казахстан вышел в полуфинал чемпионата мира по шахматам после сенсации

  Комментарии

Казахстан вышел в полуфинал чемпионата мира по шахматам после сенсации ©fide.com

Сборная Казахстана по шахматам вышла в полуфинал женского командного чемпионата мира FIDE, проходящего в испанском городе Линарес, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала турнира казахстанки на тай-брейке обыграли шахматисток из Индии. Победу и путёвку в полуфинал Казахстану принесла Меруерт Камалиденова.

За выход в финал чемпионата мира Казахстан сыграет с Азербайджаном.

Во втором полуфинале встретятся Китай и Team FIDE (Россия).

Матчи полуфиналов состоятся 22 ноября. Командам предстоит провести два поединка с переменой цвета фигур; при равном счёте победитель будет определён в тай-брейке.

Напомним, в группе Казахстан стал вторым, уступив только России.

Причем казахстанские шахматистки сенсационно обыграли команду США. Также в группе Казахстан обыграл будущего соперника по полуфиналу - Азербайджан.

Сборная Казахстана представлена таким составом: Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Меруерт Камалиденова, Зарина Нургалиева, Лия Курмангалиева и Елназ Калиахмет.

Главный тренер команды - Павел Коцур.

