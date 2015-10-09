Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Казахстан преподнес сенсацию на чемпионате мира по шахматам

Сборная Казахстана вышла в 1/4 финала на женском командном чемпионате мира FIDE в Линаресе (Испания), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана уверенно завершила групповой этап, уверенно взяв 2-е место в группе A и пробившись в четвертьфинал, где её уже ждёт битва с Индией.

В заключительном пятомм туре казахстанские шахматистки выдали настоящую сенсацию, обыграв команду США со счётом 3½ : ½ — и это при том, что американки превосходили казахстанок на каждой доске.

Сборная Казахстана представлена таким составом: Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Меруерт Камалиденова, Зарина Нургалиева, Лия Курмангалиева и Елназ Калиахмет.

Главный тренер команды - Павел Коцур.

