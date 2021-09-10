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Казахстан выиграл группу на шахматной Олимпиаде. Но чуть не лишился победы

Казахстан выиграл группу на шахматной Олимпиаде. Но чуть не лишился победы
©FIDE
Новости спорта Интеллектуальные Шахматы

Сборная Казахстана по шахматам стала первой в группе А топ-дивизиона на онлайн-Олимпиаде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанцы выиграли восемь матчей из девяти.

После шести туров Казахстан, который сотворил сенсацию в матче с Китаем, а Жансая Абдумалик взяла верх над четырехкратной чемпионкой мира Хоу Ифань, лидировал в группе. Затем казахстанские шахматисты обыграли Австралию со счетом 3,5-2,5.

Но в восьмом туре проиграли Ирану со счетом 2-4 и потерпели первое поражение на онлайн-Олимпиаде. Причем после шестого тура Казахстан играл не основным составом. Это поражение отодвинуло казахстанских шахматистов на второе место в группе, а вперед вышел Китай.

В заключительном, девятом туре группового этапа Казахстан обыграл Монголию со счетом 4:2, а Китай проиграл Армении с таким же счетом. Причем Бибисара Асаубаева выиграла очередной свой матч на турнире, который стал для нее седьмым. 

В итоге Казахстан набрал 16 очков и стал победителем группы. Китай занял второе место, обойдя Иран по дополнительным показателям. Эти три команды продолжат участие в плей-офф.

Казахстан сенсационно лидирует на шахматной Олимпиаде. Абдумалик обыграла четырехкратную чемпионку мира

В группе В пока лидируют Индия, Венгрия и Азербайджан. В группе С - Россия, Украина, Германия, а в группе D - США, Польша, Канада.

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Метки:
Шахматы Асаубаева Бибисара Абдумалик Жансая

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