Казахстан сенсационно лидирует на шахматной Олимпиаде. Абдумалик обыграла четырехкратную чемпионку мира

Сборная Казахстана по шахматам лидирует в топ-дивизионе на Всемирной онлайн-Олимпиаде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Причем Казахстан обыграл Китай, а Жансая Абдумалик взяла верх над четырехкратной чемпионкой мира Хоу Ифань, которая в данный момент занимает первое место в мире. Еще одна казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла все шесть своих партий на турнире.

Эта игра состоялась в четвертом туре онлайн-Олимпиады, в котором Казахстан выиграл три партии из шести, а еще одну завершил вничью - 3,5-2,5. Побед, помимо Жансаи, также добились Асаубаева и Рамазан Жалмаханов.

Но стоит отметить, что Ифань сыграла всего два матча из шести прошедших на турнире и еще ни разу не выиграла. После Абдумалик она завершила вничью матч с Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.

В первом туре Казахстан победил Грузию - 4,5-1,5. Побед добились Денис Махнев, Динара Садуакасова и Асаубаева с Жалмахановым.

Во втором туре сборная Казахстана взяла верх над Индонезией - 3,5-2,5, благодаря победам Садуакасовой и Асаубаевой.

В третьем была повержена Румыния - 4-2, а побед добились Асаубаева и Жалмаханов.

В пятом казахстанские шахматисты победили Армению - 3,5-2,5. Выигрышные партии в свой актив записали Ринат Джумабаев, Абдумалик и Асаубаева.

А в шестом туре сборная Казахстана разгромила Грецию - 5,5-0,5. Победы на счету Рустама Хуснутдинова, Абдумалик, Гулисхан Нахбаевой, Казыбек Ногербек и Асаубаевой.

Казахстан лидирует в топ-дивизионе на онлайн-Олимпиаде с 12 очками, опережая Китай на два балла. Казахстанским шахматистам осталось провести еще три игры в группе - с Ираном, Монголией и Австралией.

На онлайн-Олимпиаде 40 команд топ-дивизиона разбиты на четыре группы, в каждом из которых пройдет круговой турнир. Первая тройка из каждой группы выходит в плей-офф, состоящий из квалификационного раунда, четвертьфинала, полуфинала и финала. Всемирная шахматная онлайн-Олимпиада проходит в дистанционном формате на игровой платформе Chess.com. Она завершится 15 сентября.

В основной состав сборной Казахстана входят Ринат Джумабаев (международный гроссмейстер), Денис Махнев (международный гроссмейстер), Жансая Абдумалик (международный гроссмейстер), Динара Садуакасова (женский международный гроссмейстер), Рамазан Жалмаханов (международный мастер) и Бибисара Асаубаева (женский международный гроссмейстер).

Запасные игроки: Рустам Хуснутдинов (международный гроссмейстер), Муртас Кажгалеев (международный гроссмейстер), Гулисхан Нахбаева (женский международный гроссмейстер), Гульмира Даулетова (женский международный гроссмейстер), Казыбек Ногербек (мастер ФИДЕ) и Меруерт Камалиденова (женский международный мастер). Капитан команды - международный гроссмейстер Павел Коцур.

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