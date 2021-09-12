Казахстан после сенсационной победы в группе узнал соперника по 1/4 финала на шахматной Олимпиаде

Сборная Казахстана сыграет с командой США в четвертьфинале шахматной онлайн-Олимпиады, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игры этой стадии пройдут 13 сентября. А в других четвертьфинальных матчах встретятся: Украина - Индия, Россия - Венгрия и Китай - Польша.

14 сентября пройдут полуфиналы, а 15-го - финал. Каждая игра плей-офф будет состоять из двух матчей. В случае ничьей будет сыгран блиц-матч.

В основном составе сборной Казахстана играют: Ринат Джумабаев (международный гроссмейстер), Денис Махнев (международный гроссмейстер), Жансая Абдумалик (международный гроссмейстер), Динара Садуакасова (женский международный гроссмейстер), Рамазан Жалмаханов (международный мастер) и Бибисара Асаубаева (женский международный гроссмейстер).

Запасные игроки: Рустам Хуснутдинов (международный гроссмейстер), Муртас Кажгалеев (международный гроссмейстер), Нахбаева Гулисхан (женский международный гроссмейстер), Даулетова Гульмира (женский международный гроссмейстер), Казыбек Ногербек (мастер ФИДЕ) и Меруерт Камалиденова (женский международный мастер).

Капитан команды - международный гроссмейстер Павел Коцур.

Напомним, сборная Казахстана заняла первое место в группе А топ-дивизиона, обыграв Китай. А Жансая Абдумалик взяла верх над четырехкратной чемпионкой мира Хоу Ифань, которая в данный момент занимает первое место в мире. Еще одна казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла все семь своих партий на турнире.

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