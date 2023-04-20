© Кайрат Нуртас встретился с Бибисарой Асаубаевой

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас встретился с известной шахматисткой Бибисарой Асаубаевой, сообщают Vesti.kz.
Подробностями артист поделился в своем аккаунте в Instagram, который насчитывает 6,7 миллиона подписчиков.
"Сегодня Бибисаре присвоили звание Заслуженного мастера спорта Республики Казахстан. Искренне поздравляю!" - написал Нуртас.
Напомним, Асаубаева установила уникальное для Казахстана достижение в шахматах - стала единственным в стране Заслуженным мастером спорта по шахматам. 19-летняя спортсменка - гроссмейстер среди женщин (2019) и международный мастер (2020) среди мужчин. Она является двукратной чемпионкой мира по блицу (2021, 2022), серебряной призеркой чемпионата мира по рапиду (2021) и чемпионкой Азии (2021).
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