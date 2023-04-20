Бибисара Асаубаева установила уникальное для Казахстана достижение в шахматах

Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева установила уникальное достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала единственным в стране Заслуженным мастером спорта по шахматам.

"Можете меня поздравить. Перед вами Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по шахматам. Единственный в стране", - написала Асаубаева в Instagram.

19-летняя Асаубаева - гроссмейстер среди женщин (2019) и международный мастер (2020) среди мужчин. Она является двукратной чемпионкой мира по блицу (2021, 2022), серебряной призеркой чемпионата мира по рапиду (2021) и чемпионкой Азии (2021).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"