Бибисара Асаубаева установила уникальное для Казахстана достижение в шахматах

Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева установила уникальное достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала единственным в стране Заслуженным мастером спорта по шахматам.
"Можете меня поздравить. Перед вами Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по шахматам. Единственный в стране", - написала Асаубаева в Instagram.
19-летняя Асаубаева - гроссмейстер среди женщин (2019) и международный мастер (2020) среди мужчин. Она является двукратной чемпионкой мира по блицу (2021, 2022), серебряной призеркой чемпионата мира по рапиду (2021) и чемпионкой Азии (2021).
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