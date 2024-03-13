Жансая Абдумалик рассказала о своем муже

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик опубликовала в соцсетях пост, посвященный своему супругу Нурахмету Нуриеву, передают Vesti.kz.

"С днем рождения самого заботливого и любящего мужчину, которого я знаю. Я благодарен, что ты рядом.

Люблю тебя", - написала она на своей странице в Instagram.