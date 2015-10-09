Асаубаева обыграла узбекистанку и вышла на чемпионку Кубка мира

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева уверенно преодолела стартовый раунд престижного онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship 2026, оформив выход в четвертьфинал, передают Vesti.kz.
Уверенная победа над представительницей Узбекистана
В матче 1/8 финала казахстанский гроссмейстер встретилась с представительницей Узбекистана Афруза Хамдамова и не оставила сопернице шансов.
По итогам противостояния Асаубаева одержала убедительную победу с общим счётом 10,5:3,5.
Доминирование во всех форматах
Казахстанка оказалась сильнее соперницы в каждой из трёх игровых сессий.
В блице с контролем 5+1 она победила со счётом 3,5:1,5, затем выиграла серию партий с контролем 3+1 — 4:1.
Не возникло проблем и в заключительном этапе — пуле с контролем 1+1, где Асаубаева вновь оказалась сильнее, завершив серию со счётом 3:1.
Впереди — чемпионка Кубка мира
За выход в полуфинал турнира казахстанской шахматистке предстоит сыграть с действующей обладательницей Кубка мира ФИДЕ, индийским гроссмейстером Дивьей Дешмукх.
Победительница этого противостояния продолжит борьбу за титул Women's Speed Chess Championship 2026.
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