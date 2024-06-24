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Новости спорта Брейк-данс
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Казахстан и Россия разыграли золото на Играх БРИКС

Казахстан и Россия разыграли золото на Играх БРИКС
©vk.com/kazan2024_brics

Сборная Казахстана по брейкингу заняла второе место на Играх БРИКС в Казани (Россия), передают Vesti.kz.

В финале казахстанцы уступили будущим чемпионам россиянам. Бронза досталась сборной Японии.

В личном турнире сильнейшей у женщин стала представительница Бразилии Наиара Хавьер Сантос. У мужчин лучшим стал россиянин Назип Миникаев.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В них принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран.

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Метки:
Казахстан

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