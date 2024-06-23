Казахстан добыл историческую лицензию на Олимпиаду

Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который выступит на Олимпийских играх в брейкинге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Квоту спортсмен завоевал по итогам выступления на отборочном турнире в Будапеште. Закиров дошел до финала, где показал второй результат, уступив би-бою Lee из Нидерландов. Третье место занял Hong10 из Южной Кореи.

В сумме по итогам двух этапов квалификационной серии Амир набрал 71 очко (на старте в Шанхае он стал 15-м). В общем зачете казахстанский би-бой занял шестое место, что и позволило ему взять путевку.

Стоит отметить, что брейкинг впервые попал в олимпийскую соревновательную программу. Таким образом, квота Закирова является исторической. Он станет первым казахстанцем, кто представит страну на Играх в этом виде спорте.