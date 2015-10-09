12 декабря в Алматы состоится бойцовский турнир IBA NOMAD 17. На этом ивенте зрителей ждёт выступление казахстанской звезды Еркебулана Токтара (11-3 - по ММА, 3-0, 3 КО - по боксу, 3-1 - в IBA NOMAD). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предложении Токтара, которое заинтриговало всех фанатов.

Соперником Токтара станет российский боец Магомед Зайналов, более известный как "Веном". Спортсмен из Дагестана, чья база - борьба и боевое самбо. Девять лет назад он даже дрался с Усманом Нурмагомедовым в финале чемпионата республики по панкратиону. У него есть опыт в ММА (1-5), причём последний бой он проиграл в прошлом месяце техническим нокаутом. Куда лучше у него получается выступать в кулачке. С казахстанцем они подерутся по правилам бокса в ММА-перчатках.

Выжил после падения с десятого этажа и хочет растерзать Токтара

В январе 2024 года Зайналов упал с десятого этажа, пытаясь спасти застрявшего кота на балконе. О таких случаях говорят "родился в рубашке", так как "Веном" приземлился на машину и это смягчило падение. Его доставили в больницу, у него были множественные переломы.

В итоге спортсмену сделали несколько операций, а доктора не были уверены, сможет ли Магомед в будущем ходить без хромоты, не говоря уже о возобновлении бойцовской карьеры. Но сам Зайналов верил в лучшее и в итоге вернулся в бои.

В декабре 2025-го, спустя менее чем через два года после падения, Магомед вновь вышел на поединок по кулачным боям, одержав победу нокаутом.

"К сожалению, мне придётся перед вашей публикой растерзать Токтара. Очень больно это будет для души, потому что у меня очень много фанатов оттуда, от многих людей хорошие пожелания. Ребята, поймите, это жестокий бизнес, свой-чужой - не бывает. После боя я вас всех снова поприветствую, помогу Еркебулану подняться, пройти медицинское обследование и так далее. Ну, вы поняли, да? (смеётся). Так что, Еркебулан, я готов!", - сказал "Веном".

В преддверии этого поединка 27-летний Зайналов заявил, что очень тепло относится к Казахстану, и что в нашей стране у него много фанатов. Но ему всё же придётся "растерзать Токтара" перед его же публикой.

"Садись, "Веном", двойка тебе. Не Тактара (подмечает произношение своей фамилии от соперника - Прим. ред), а Токтар. Я стану для тебя человеком-пауком. IBA Nomad, пожалуйста, купите ему билеты на 12 декабря (в Алматы)", - сказал Токтар.

Казахстанца такое предложение сразу заинтересовало. Он уверен в своём превосходстве и сам попросил лигу привезти Зайналова на турнир в Алматы.

Токтар хочет провести два боя за один вечер?

В среду Еркебулан вышел в свет с новым предложением. Он показал запрос на переписку от другого российского Поп-ММА бойца Усмана Магомедова по прозвищу "Странник", тоже выходца из Дагестана. Тот предложил ему подраться и призвал "не бояться".

"Давай уже выскакивай со мной, не бойся, я тебя сильно бить не буду", - написал россиянин.

Токтар дал понять, что сам по себе этот бой "на минуту" ему неинтересен, но у него есть встречное предложение - добавить этот поединок в кард IBA NOMAD 17. Он попросил лигу дать ему "побить Странника", а ещё через два поединка выйти на бой с "Веномом".

По словам казахстанца, он приготовит две-шоу программы, два эффектных выхода в клетку, а по итогам двух боёв можно будет генерировать в два раза больше контента - рилсов, постов и не только. И самое главное - он сможет наслаждаться отдыхом с бургерами после турнира сразу с двойным гонораром. В общем, Еркебулан реально хочет одержать две победы за вечер и красиво завершить 2026 год.

Пока сложно вериться в то, что это осуществимо, но если всё же лига позволит подраться Токтару два раза за один вечер - то это будет историческим событием для казахстанских единоборств.

Отметим, что в 2026 году Токтар провёл три поединка. Сначала проиграл решением Марселю Нурланбек Уулу в боксёрском поединке в клетке, затем нокаутировал Артёма Тарасова в IBA Nomad, а в конце августа победил досрочно Бобиржона Исроилова по боксу.

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