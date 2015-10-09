Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Рахимжанов (3-0) проведёт поединок против представителя Узбекистана Умидбека Насруллаева (0-1) на турнире IBA Nomad в Алматы, передают Vesti.kz.

Рахимжанов дебютирует в IBA Nomad

Бой в полусредней весовой категории состоится 12 декабря на арене "Алматы Арена". Для 21-летнего казахстанца это будет первое выступление под эгидой IBA Nomad.

На профессиональном счету Рахимжанова три победы в трёх поединках. Последний раз он выходил в клетку в декабре 2025 года на турнире Octagon 83 в Ташкенте, где единогласным решением судей одолел узбекистанца Одилхона Камолова.

Соперник Рахимжанова — четырёхкратный чемпион России

Умидбек Насруллаев пока провёл лишь один профессиональный бой в ММА, который завершился для него поражением. При этом представитель Узбекистана имеет серьёзный опыт в других единоборствах: он является призёром национального первенства по рукопашному бою и четырёхкратным чемпионом России по боевому самбо.

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