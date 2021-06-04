В США назвали причину расставания Елеусинова с сопромоутером Головкина

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов устал сидеть без дела. Это стало причиной разрыва сотрудничества с промоутером Эдди Хирном, считает редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он прокомментировал ситуацию и высказался о перспективах олимпийского чемпиона.

"Елеусинов прекратил сотрудничество с Хирном. Это было ожидаемо. Такой яркий и привлекательный боксер не может сидеть без дела. После его впечатляющей победы над Индонго многие всерьез задумались о перспективах казахстанского чемпиона. Однако он на полгода остался без боев. Это не очень хорошо. Сейчас важна частота проведения поединков на высоком уровне. Скорее всего в MatchRoom не уделяли должного внимания Елеусинову, занимаясь другими более известными боксерами. Это могло сыграть свою роль в решении казахстанца уйти от Хирна. В любом случае, хорошо это или плохо, мы узнаем лишь спустя некоторое время. И все же для Данияра предложения найдутся", - отметил МакКаферри.

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Напомним, что олимпийский чемпион-2016 завершил сотрудничество с Matchroom Boxing, где работал с сопромоутером Геннадия Головкина Эдди Хирном.

Елеусинов не боксировал с прошлого года, когда нокаутировал бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО) и выиграл титул от IBF.

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