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В США нашли позитивный момент в первом поражении Джукембаева

Эксперт объяснил, как казахстанец мог победить.

В США нашли позитивный момент в первом поражении Джукембаева
Фото: Boxingscene.com©
Новости спорта Бокс
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Пуэрториканец Сабриэль Матиас (17-1, 17 КО) оказался слишком сложным испытанием для Батыра Джукембаева (18-1, 14 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. Эксперт заявил, что даже в поражении казахстанца есть позитивные моменты, которые в будущем принесут пользу.

"Джукембаев проиграл бой после того, как перестал действовать аккуратно. Он должен был играть в свою игру, но зачем-то выбрал рубку с боксером-убийцей. В этот момент последовал нокдаун, который предопределил дальнейший ход событий. Казахстанец мощно шел в размен, но ему не хватало стойкости Матиаса. Решение тренера отказаться от продолжения - было самым верным. Ведь последние раунды очень сильно напоминали о трагическом бое с Дадашевым. Я думаю, что Джукембаеву удалось сохранить здоровье в бою с одним из самых жестких панчеров дивизиона. Конечно, в поражении нет ничего хорошего, но он получил опыт больших боев. Оппозиции уровня Матиаса у казахстанца не было. Он имеет шанс вернутся, но предстоит непростой путь. Я думаю, что нужно лишь не упустить вторую возможность, которая может оказаться последней", - отметил МакКаферри.

Их 12-раундовый бой прошел утром 30 мая в Лос-Анджелесе. В четвертой трехминутке пуэрториканец отправил Джукембаева в нокдаун, а после восьмого угол казахстанца отказался от продолжения поединка. Поражение в дебютном бою в США стало первым в карьере. Теперь Матиас в рамках "турнира четырех" встретится с победителем противостояния Льюис Ритсон (21-1, 12 КО, Великобритания) - Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО, Аргентина), которое состоится 12 июня.

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Метки:
Джукембаев Батыр

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