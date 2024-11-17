Обидчик Тайсона сделал заявление о победе Джейка Пола

Легендарный супертяжеловес Эвандер Холифилд прокомментировал победу 27-летнего шоумена Джейка Пола над 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон, передает Vesti.kz со ссылкой на Sport.ua.

Их поединок прошел в американском Арлингтоне и завершился победой Пола решением судей со счетом 80–72, 79–73, 79–73.

"Это был не хороший бой. С ногами Тайсона было что-то не то, он терял часто равновесие, а Джейк Пол довольно хороший боксер", - сказал Холифилд.

Холифилд дважды за карьеру встречался с Тайсоном, первый раз победил техническим нокаутом в 11 раунде. Во втором поединке Майк откусил Эвандеру кусок уха и бой закончился победой Холифилда после дисквалификации Тайсона.

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