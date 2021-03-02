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"Кроме Головкина". Названа главная угроза "Канело" в его дивизионе

Также эксперт назвал условие для трилогии с GGG.

"Кроме Головкина". Названа главная угроза "Канело" в его дивизионе
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс
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Сауля "Канело" Альвареса, владеющего титулами WBA и WBC во втором среднем весе, могут остановить лишь два боксера. В беседе с корреспондентом Vesti.kz их назвал редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон. Также он поделился впечатлениями от последнего боя мексиканского боксера.

"Конечно же, Йылдырым не соперник для "Канело". Боксер не выходил на ринг два года. Во-вторых, сам Альварес в потрясающей форме. Сейчас он близок к тому, чтобы считаться сильнейшим в своем дивизионе. Сам бой комментировать смысла нет. Разница в классе, физической мощи, подготовке. У турецкого боксера не было никаких шансов. Теперь "Канело" на пути к объединению поясов. Многое определит его бой с Сондерсом. На мой взгляд, Билли Джо единственный, кто способен его остановить. В мае мы увидим интригующий поединок. Конечно же, есть еще и Головкин, но их третий бой вряд ли состоится раньше, чем через год. Для этого GGG надо переходить в новый вес. Ведь если трилогия завершится, то точно в нынешнем дивизионе "Канело", - отметил Бенсон.

В воскресенье, 28 февраля, Альварес защитил свои титулы, досрочно победив турка Авни Йылдырыма. Сразу после этого было объявлено о бое с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом, который состоится 8 мая. Мексиканец заявил о желании сотворить историю, тогда как британец отметил, что готов удивить соперника.

Головкин дважды встречался с "Канело": первый бой в 2017 году завершился вничью, а через год казахстанец уступил мексиканцу решением судей.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Канело-Сондерс

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