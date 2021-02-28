"Непобедимых нет". Сондерс сделал громкое заявление о бое с "Канело"

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс поделился мыслями о своем следующем сопернике, чемпионе мира по версиям WBA Super и WBC мексиканце Сауле Альваресе, сообщает "Чемпионат". По словам британца, он сможет одолеть "Канело".

"Канело", я готов к рок-н-роллу. Ты не будешь великим, если не будешь побеждать великих. Верю, что моя работа ног, мои навыки и умение думать станут ключом к победе над Альваресом.

Сауль - главный человек в нашем спорте и лицо бокса. Нужно отдать ему должное, он не избегает соперников, побеждает сильных противников. Но непобедимых нет. Убежден, у меня есть необходимые навыки, чтобы победить его", - приводит слова Сондерса BoxingScene.

Хочу, чтобы люди, говоря о боксе, вспоминали обо мне - Альварес о предстоящем бое с Сондерсом

Встреча Альвареса и Сондерса назначена на 8 мая. Официально о ней было объявлено после победы "Канело" над турком Авни Йылдырымом. На кону будут стоять титулы WBA Super и WBC от Альвареса и пояс WBO от Сондерса.

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