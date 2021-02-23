"Годзилла" прокомментировал поражение от казахстанского супертяжа в поединке за пояс от WBA

Невероятная сила Жана Кособуцкого (15-0, 14 КО) стала неожиданностью для Онориоде Евариеме (18-1, 17 КО). Об этом он рассказал корреспонденту Vesti.kz. Нигериец по прозвищу "Годзилла" поделился впечатлениями от поединка и назвал сильные стороны казахстанца.

Напомним, их бой за вакантный пояс WBA International состоялся 20 февраля в Гамбурге и завершился победой Кособуцкого нокаутом в четвертом раунде. Видео доступно по этой ссылке. После поединка супертяж выразил желание встретиться с топовыми боксерами.

"Начало было равным. Это был соперник моего уровня. Однако его удары оказались очень сильными. Он хорошо попал и уложил меня. Я отдаю должное его подготовке.

У него большие перспективы. Желаю ему удачи в будущем. Это будущий чемпион", - отметил боксер.

Евариеме впервые дрался в Германии, он начал карьеру в декабре 2010 года в Индонезии, а большинство боев провел в Гане, Нигерии и Аргентине.

Отметим, что изначально соперником Кособуцкого должен был стать 38-летний Павел Соур (13-3, 8 КО) из Чехии, но тот заразился коронавирусом и отказался от поединка.

Титул от WBA - второй в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года он нокаутом завоевал пояс IBO Inter-Continental.

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