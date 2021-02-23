Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Astana Arlans Любительский бокс Профи-бокс
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Годзилла" прокомментировал поражение от казахстанского супертяжа в поединке за пояс от WBA

Он пожелал своему сопернику удачи.

"Годзилла" прокомментировал поражение от казахстанского супертяжа в поединке за пояс от WBA
Фото: UniversumTV©
Новости спорта Бокс
0

Невероятная сила Жана Кособуцкого (15-0, 14 КО) стала неожиданностью для Онориоде Евариеме (18-1, 17 КО). Об этом он рассказал корреспонденту Vesti.kz. Нигериец по прозвищу "Годзилла" поделился впечатлениями от поединка и назвал сильные стороны казахстанца.

Напомним, их бой за вакантный пояс WBA International состоялся 20 февраля в Гамбурге и завершился победой Кособуцкого нокаутом в четвертом раунде. Видео доступно по этой ссылке. После поединка супертяж выразил желание встретиться с топовыми боксерами. 

"Начало было равным. Это был соперник моего уровня. Однако его удары оказались очень сильными. Он хорошо попал и уложил меня. Я отдаю должное его подготовке.

У него большие перспективы. Желаю ему удачи в будущем. Это будущий чемпион", - отметил боксер.

Евариеме впервые дрался в Германии, он начал карьеру в декабре 2010 года в Индонезии, а большинство боев провел в Гане, Нигерии и Аргентине.

Отметим, что изначально соперником Кособуцкого должен был стать 38-летний Павел Соур (13-3, 8 КО) из Чехии, но тот заразился коронавирусом и отказался от поединка.

Титул от WBA - второй в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года он нокаутом завоевал пояс IBO Inter-Continental.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кособуцкий Жан

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
18:01
Бокс

"Годзилла" прокомментировал поражение от казахстанского супертяжа в поединке за пояс от WBA
Вчера
17:18
Бокс

Способен заинтересовать "Канело"? Канату Исламу подсказали выход к чемпионским боям
22 февраля
19:20
Бокс

"Были интригующие моменты". Эксперт похвалил казахстанского супертяжа после победы в бою за титул от WBA
22 февраля
16:08
Бокс

Bild восхитилась досрочной победой казахстанского супертяжа в бою за титул от WBA и оценила его перспективы
19 февраля
17:53
Бокс

"Это очень странно". В США высказались о возвращении Каната Ислама
18 февраля
21:00
Живи спортом

Хабиб в футболе, а Бензема в боксе. Известные чемпионы, желающие попробовать себя в других видах спорта
18 февраля
13:31
Бокс

"Такая у нас договоренность". Тренер оценил форму Ислама и внес ясность по бою с экс-чемпионом мира
17 февраля
21:34
Бокс

Названа главная интрига следующего боя "Канело"
17 февраля
19:23
Бокс

Названа главная сложность следующего боя казахстанца Али Ахмедова
16 февраля
17:16
Бокс

Возвращение откладывается. Канат Ислам даже не планировал участвовать в вечере бокса в США
16 февраля
16:23
Бокс

"Здесь будет нокаут". Названа главная опасность для казахстанского супертяжа в бою против "Годзиллы" за титул от WBA
15 февраля
14:48
Бокс

Темная лошадка из первого среднего, самурай и горячая голова. "Меню" Геннадия Головкина на весенний сезон
15 февраля
13:18
Бокс

Казахстанский спарринг-партнер "Канело" получил небитого соперника вместо боя за титул от IBF
15 февраля
12:53
Бокс

"Чудо" с дьявольским процентом нокаутов, или кто стал следующим соперником Каната Ислама
15 февраля
10:51
Бокс

Канат Ислам узнал следующего соперника. И это не экс-чемпион мира с 29 нокаутами
15 февраля
10:15
Бокс

Вышел официальный постер к следующему бою "Канело"
13 февраля
17:54
Бокс

В США усомнились в победе казахстанского боксера из Golden Boy в первом бою после длительного застоя
10 февраля
17:11
Бокс

Стали известны сроки боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира с участием казахстанца
9 февраля
23:03
Бокс

"Позднее потеряет актуальность". Названы сроки проведения третьего боя Головкин - "Канело"
9 февраля
18:11
Бокс

"Он готов к бою с любым". Эксперт назвал самого перспективного казахстанского боксера после Головкина
9 февраля
14:19
Бокс

"Годзилла" с 17 нокаутами сделал громкое заявление на бой с небитым казахстанцем за титул от WBA
8 февраля
17:08
Бокс

Непобежденного казахстанца предостерегли от недооценки соперника в бою за титул от WBA
7 февраля
07:43
Бокс

"США - центр мирового профи-бокса. Я готов к штурму этой высоты". Джукембаев - о переезде в Штаты и изменениях в команде
5 февраля
19:08
Бокс

"Этого нужно опасаться". Эксперт назвал "фишку" непобежденного казахстанца в бою с "Кельтом"
5 февраля
09:09
Бокс

Казахстанский спарринг-партнер "Канело" проведет бой за титул от IBF
4 февраля
19:20
Бокс

"Предвкушаю рубку". Британский боксер назвал свое основное преимущество над Жанкошем Тураровым
4 февраля
16:16
Бокс

"Готов к интригующим вызовам". Эксперт назвал главное приобретение Ахмедова в бою за три титула
4 февраля
14:26
Бокс

ESPN раскрыл планы DAZN и дату третьего боя Головкин - "Канело"
4 февраля
13:42
Бокс

Головкин аут и его сменит Канат Ислам? Команда экс-чемпиона с 29 нокаутами сделала заявление о бое с GGG
3 февраля
13:50
Бокс

"Еще удивит мир". Садриддину Ахмедову предрекли большое будущее после боя за три титула
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика