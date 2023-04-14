"Я такого обещания не давала". Рыбакина - о победном танце, не самом высоком уровне и решающей игре

Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина приблизила сборную Казахстана к выходу в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг-2023. На послематчевой пресс-конференции она рассказала о победе над полькой Вероникой Фальковской, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Второй по счету матч дня на Beeline Arena в Астане завершился уверенной победой 23-летней Рыбакиной со счетом 6:3, 6:4. Это был первый матч между Еленой и 22-летней Фальковской, занимающей 253-е место в мировой табели о рангах.

- Вам не показалось, что сопернице сегодня было нечего терять?

- Мне сложно судить, потому что я ее не знала. Непросто выходить играть с той, кого еще не видела. Я даже не так много матчей нашла, как она играла. Но, в принципе, мы подготовились с тренером. Думаю, что так как в рейтинге я стою выше, ей было нечего терять. Я тоже когда-то была на ее месте. Поэтому я уверена, что она играла, может быть, один из лучших ее матчей, как кто-то говорил. Мне судить сложно, но это вполне возможно.

- Какие ощущения после первого грунтового матча в сезоне?

- Конечно, это еще не тот уровень, на котором хотелось бы быть. Но думаю, что в каждом матче буду прибавлять. В целом у меня не было тренировок на грунте. Думаю, я провела пять-шесть дней, а вчера играла первый раз именно розыгрыши на тренировках. Достаточно непросто переходить с харда на грунт, у каждого это происходит по-разному. Конкретно мне, как кажется, нужно больше времени. Но с каждым матчем, я уверена, будет лучше.

- Вы в третий раз играли на этом корте в рамках Кубка Билли Джин Кинг и в третий раз одержали победу. Насколько атмосфера этого корта стала для вас особенной?

- Атмосфера действительно особенная. В этот раз я знала, чего ожидать, поэтому было немного проще, так как я очень спокойная, и в прошлом году не ожидала такую бурную поддержку. Но сегодня было очень здорово. Конечно, какая-то усталость все равно присутствует. Год достаточно сложный, очень много матчей и перелетов. И поддержка всех, конечно, помогала.

- Как можете оценить игру своей соперницы Фальковской? Ощущали трудности во время игры?

- Было непросто, так как это первый матч грунтовый. Может быть, первая подача не всегда проходила, мне кажется, процент попадания был не очень (высоким). И в целом передвигаться не так просто, в какие-то моменты я еще играла как на харде, не успела до конца перестроиться. Но, как сказала, надеюсь, что от матча к матчу будет лучше.

- Сдержите ли вы вчерашнее обещание: в случае победы станцуете всей командой?

- Ну я такого обещания не давала (смеется). Мне кажется, речь шла о победе на чемпионате мира, если мы пройдем в основной этап и если победим там. Конечно, если мы это сделаем, то придется станцевать, что делать? (смеется).

- Каковы ваши ожидания от завтрашней встречи с Магдой Линетт? Ранее вы играли друг с другом лишь однажды.

- Магда - достаточно непростой игрок, поэтому будет точно сложная игра. Надеюсь, что сегодняшний матч позволит мне чувствовать себя увереннее завтра, буду готовиться и надеяться, что удастся победить.

По итогам первого игрового дня сборная Казахстана ведет у команды Польши в квалификационном противостоянии - 2:0. Ранее свою победу одержала вторая ракетка страны Юлия Путинцева.

Завтра, 15 апреля, Рыбакина сыграет с Магдой Линетт. Если казахстанка одержит победу, то сборная досрочно обеспечит себе участие в финальной стадии чемпионата мира, которая пройдет в ноябре. В таком случае четвертый одиночный матч сыгран не будет, однако зрители смогут насладиться парной встречей, хотя на итоговом результате она уже никоим образом не скажется.

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