Уровень несопоставим? В сборной Казахстана сделали заявление перед матчами с Южной Кореей

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин рассказал о подготовке к противостоянию с Южной Кореей. Они встретятся в рамках стадии плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

"Вся команда в сборе, все здесь, тренируются и готовятся. Все в хорошей форме и здоровы. Погода нелегкая, но у всех хорошее настроение (улыбается).

Никогда не нужно недооценивать соперников. У них не приехала первый номер, а из тех, кто приехал - наши девочки с ними не играли. Но мы знаем, как они играют, будем готовиться. Команда, в принципе, осведомлена о том, как они играют.

На таких турнирах разницы нет, с каким настроем выходят соперники - мы рассчитываем на победу. Единственное, что у нас не так много информации про их молодых игроков. Нужно настраиваться на полноценный хороший матч. Будем настраиваться на победу, играть с концентрацией.

Уровень команд несопоставим? Так нельзя говорить. Мы не знаем, кого они поставят на игру, у них есть парница и три игрока-одиночницы. Мы не знаем, кто фактически выйдет на корт у Южной Кореи. У нас же есть полный состав. Будем исходить от их самочувствия", - подытожил Щукин.