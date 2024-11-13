Казахстан удивил? В сборной Южной Кореи высказались о матчах с Рыбакиной и Путинцевой

Капитан сборной Южной Кореи в Кубке Билли Джин Кинг Юнбэ Ким поделился мыслями перед предстоящими матчами с Казахстаном. Игры стадии плей-офф пройдут в Астане 16-17 ноября, передают Vesti.kz.

- Мы во второй раз на таком турнире. В прошлом году мы играли в жаркой Бразилии, а тут сейчас холодно. У нас, в Южной Корее, сейчас +10, и ваша погода для нас достаточно холодная, - отметил он.

- Что для вас значит встреча с таким серьезным соперником, как Казахстан? Ваши игроки сыграют против топовых теннисисток - Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой.

- Да, конечно, мы знаем об этом. Мы приехали с подходом, чтобы дать сыграть молодым игрокам. Мы хорошо подготовились. Надеемся, будет хорошая игра.

Также о предстоящих встречах высказалась теннисистка сборной Дабин Ким (№999). Она вспомнила, что уже играла против представительниц Казахстана.

"Да, я играла с Жибек Куламбаевой в прошлом году в миксте на Азиатских играх, и проиграла. Что касается Казахстана, то я знала, что здесь холодная и снежная зима. У нас такого снега пока нет", - заключила она.

Отметим, что противостояние пройдет в рамках стадии плей-офф. Победившая команда будет играть в квалификации первой мировой группы в следующем году и претендовать на попадание на чемпионат мира (Billie Jean King Cup Finals). Проигравшие же будут выступать во втором эшелоне мирового тенниса.

Добавим, что противостояние 16-17 ноября пройдут на Beeline Arena в Астане. Оно будет состоять из пяти встреч.