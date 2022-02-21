Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 09:43
 

Рыбакина сразила соперницу из топ-10 и вошла в число лучших по победам над сильнейшими

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина сразила соперницу из топ-10 и вошла в число лучших по победам над сильнейшими Елена Рыбакина. ©wtatennis.com

Елена Рыбакина продолжает переписывать статистику: чемпионка Уимблдона-2022 и нынешняя десятая ракетка мира одержала уже 22-ю победу над соперницами из топ-10 рейтинга WTA с 2020 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta Ace.

Поделиться

Елена Рыбакина продолжает переписывать статистику: чемпионка Уимблдона-2022 и нынешняя десятая ракетка мира одержала уже 22-ю победу над соперницами из топ-10 рейтинга WTA с 2020 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta Ace.

В матче Кубка Билли Джин Кинг–2025 против сборной США казахстанка уверенно обыграла седьмую ракетку мира Джессику Пегулу - 6:4, 6:1.

По числу побед над теннисистками топ-10 за последние годы Рыбакина уверенно держится в элите. Лидирует в этом списке Ига Швёнтек (52 победы), за ней идут Арина Соболенко (39) и Кори Гауфф (29). Пегула, уступившая Рыбакиной, остаётся на четвёртом месте с 23 победами.

Однако даже победа Елены не спасла сборную Казахстана - команда уступила США со счётом 1:2 и не смогла пробиться в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Леверкузен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 сентября 20:30   •   не начат
Байер
Байер
(Леверкузен)
- : -
Боруссия М
Боруссия М
(Менхенгладбах)
Кто победит в основное время?
Байер
Ничья
Боруссия М
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!