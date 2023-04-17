Пробились на ЧМ по теннису. Что теперь ждет сборную Казахстана с Еленой Рыбакиной

Женская сборная Казахстана по теннису второй сезон подряд пробивается в финальную стадию чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг. Успехи Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой принесли команде важнейшие победы в квалификационном противостоянии с Польшей (3:1), и теперь сборная будет ждать продолжения. Корреспондент Vesti.kz - о том, что будет дальше.

Финальная стадия чемпионата мира пройдет с 7 по 12 ноября. Известно, что она состоится на хардовых кортах в помещении, но где именно - пока неясно. По неофициальной информации, финальные встречи может принять Испания или Швейцария, но подтверждений никаких все еще нет.

Финальная стадия Кубка Билли Джин Кинг пройдет так же, как и в прошлом году. Напомним, что тогда сборная Казахстана стала одной из 12 участниц финалов, но не вышла из группы, уступив по дополнительным показателям и Великобритании, и Испании. В 2022-м финальную часть принимал город Глазго (Шотландия, Великобритания).

В этом году будет также 12 команд. На правах действующих обладателей титула сыграет сборная Швейцарии, а в роли финалистов прошлого сезона - команда Австралии. Еще девять команд прошли в финалы через квалификационные баталии: Казахстан, Испания, Чехия, Франция, Канада, США, Италия, Германия и Словения.

Еще одна путевка достанется либо хозяевам финальной стадии, либо будет выдана специальным приглашением Wild Card (WC), если хозяйкой окажется страна, сборная которой уже гарантировала себе участие в финалах. К примеру, если концовка турнира действительно пройдет в Испании или Швейцарии (сборные обеих стран точно сыграют там), то последнюю путевку дадут другой команде, не пробившейся в финалы по спортивному принципу.

Пока думать об этом лидеры казахстанского тенниса вряд ли будут. До финалов еще больше полугода и десятки различных турниров по всему миру. Поэтому Рыбакина, Путинцева, Анна Данилина и другие девушки, которые являются кандидатами на попадание в команду, сосредоточатся на личном календаре.

В финальной стадии 12 команд разделят на четыре группы. Из трех сборных в каждой группе в плей-офф пробьется всего одна, и так определятся четыре сборные-полуфиналистки. Дальше - финал и выявление сильнейших.

Капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова заявила, что верит в успех своей команды. И трудно с ней не согласиться, ведь в командном первенстве важна каждая деталь. Матчи пройдут на харде, где лидер сборной Рыбакина выступает на великолепном уровне. Ей по силам обыграть любую соперницу, поэтому это уже огромный плюс. Кроме того, в сборной есть неуступчивая Путинцева и опасная для любых противниц парница Данилина.

Прошлогоднее выступление действительно получилось не самым удачным. Сказалось и то, что финалы проводятся в конце сезона, когда силы теннисисток уже на исходе. Рыбакина в Глазго была не в лучшей форме, да и Данилина была достаточно уставшей после участия на Итоговом чемпионате WTA.

Поэтому своей лучшей игры казахстанские спортсменки в финальной стадии чемпионатов мира еще не показывали. И в ноябре этого года наступит самое время показать себя во всей красе!

Фото: Ktf.kz, Андрей Ударцев©️

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