Елена Рыбакина оценила свой дебют за Казахстан в домашнем матче Кубка Билли Джин Кинг

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу в своем первом матче Кубка Билли Джин Кинга против Германии, который она впервые сыграла на территории страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После выигрыша Юлии Путинцевой во встрече с Анжеликой Кербер, Рыбакина вышла на корт против немки Лауры Зигемунд и была сильнее в двух сетах, принеся сборной второе очко.

"Счет, может быть, был легкий, как кажется. Но, конечно же, было волнение. Я в первый раз играла дома, первый раз за меня так активно болели, было очень приятно. Матч все равно был сложным, несмотря на счет. И, в принципе, я неплохо сегодня играла, хорошо подавала, плюс, я знаю, что Лаура сейчас вернулась после травмы, она хорошо отыграла в Майами пару, но одиночку сложно играть после травмы", - сказала теннисистка.

Завтра, 16 апреля, Рыбакина выйдет на корт против Кербер, а Путинцева - против Зигемунд. Если понадобится, в парном матче Казахстан представят Рыбакина и Анна Данилина, а Германию - Анна-Лена Фридзам и Юле Нимайер.

"Я видела буквально пару геймов (матча Путинцева - Кербер. - Прим. ред.), потому что я разминалась, готовилась. Но, в принципе, я знаю, как она играет. Мы никогда не играли матчи друг против друга, но тренировались вместе. Здесь все матчи достаточно сложные, сейчас вообще женский теннис непредсказуем. Поэтому никогда не нужно расслабляться, любой может обыграть любого. И сто процентов буду так же настраиваться, пообщаюсь со своим тренером, он здесь, чему я тоже очень рада, и мы подготовимся к матчу", - добавила Рыбакина.

Напомним, что команды играют до трех побед. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

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