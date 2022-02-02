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Забрал шесть подач конкурента, или как первая ракетка Казахстана вышел в четвертьфинал турнира во Франции

Забрал шесть подач конкурента, или как первая ракетка Казахстана вышел в четвертьфинал турнира во Франции
©Eurosport
Новости спорта Теннис ATP

Лидер сборной Казахстана Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира ATP в Монпелье, передает корреспондент Vesti.kz.

Во втором круге казахстанец переиграл Пьера-Юга Эрбера из Франции. Встреча продолжалась почти два часа, а завершилась победой Бублика в трех сетах (6:3, 6:7, 6:2).

В решающем сете Бублик забрал три подачи соперника, уступив только одну свою. За матч казахстанец смог шесть раз выиграть геймы на подаче француза.

Следующим соперником казахстанца станет победитель пары, которую составили француз Жиль Симон и Роберто Баутиста-Агут из Испании.


Добавим, что в Монпелье Бублик стартовал с победы над Таллоном Грикспуром из Нидерландов (7:6, 7:6), а на турнире Большого шлема в Австралии 24-летний казахстанец получил свыше 50 миллионов тенге.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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