Теннисист из Казахстана сотворил камбэк и вошел в историю

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№ 19) вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе (Франция), передают Vesti.kz.
В четвертьфинале он победил россиянина Павла Котова (№ 57) в трех сетах - 6:7(4:7), 7:6(7:4), 6:3.
Соперники провели на корте 3 часа и 11 минут. В ходе игры Бублик сделал 11 эйсов и допустил 8 двойных ошибок, в то время как Котов выполнил 3 подачи навылет при 2 двойных ошибках.
Таким образом, Бублик впервые в карьере сыграет в полуфинале грунтового турнира АТР. Следующим соперником казахстанца станет сильнейший матча Джованни Мпетши-Перрикар (№ 117, Франция) - Уго Гастон (№ 104, Франция).
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