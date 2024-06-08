Стал известен соперник Алькараса по финалу Ролан Гаррос

Четвертая ракетка мира из Германии Александр Зверев вышел во второй финал турнира "Большого шлема" в карьере. В полуфинале Ролан Гаррос он сломил сопротивление норвежца Каспера Рууда, занимающего седьмую позицию в рейтинге, сообщают Vesti.kz.

Игра закончился за два часа и 38 минут. Для выявления победителя понадобилось четыре сета, по итогам которых Зверев праздновал успех - 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Теперь в финале, который состоится завтра, 9 июня, 27-летний Зверев поспорит с третьим номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. В счете личных встреч Александр ведет - 5:4, но на грунте успеха чаще добивался 21-летний Карлос. При этом на "Больших шлемах" (2-1) и на "Ролан Гаррос" (1-0) счет личных встреч говорит вновь за представителя Германии.

Для Зверева это второй финал на таком уровне - в 2020-м он добирался до решающей стадии на US Open, но проиграл австрийцу Доминику Тиму. Что касается Алькараса, то он уже дважды выигрывал "Большие шлемы", но на Ролан Гаррос в финале сыграет впервые.

Напомним, что сам испанец в полуфинале провел матч-триллер с итальянцем Янником Синнером (№2), который по итогам турнира станет первой ракеткой мира. В итоге Алькарас обыграл Синнера в пяти сетах.