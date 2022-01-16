 DEw2Vb9sDOo6pFR0V2MXNdJWkxSFxSunTiI9Zgir
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Олимпиада Футзал Бокс Футбол Хоккей Единоборства Теннис Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Шанс для казахстанца? Стал известен теннисист на место Джоковича на Australian Open-2022

Шанс для казахстанца? Стал известен теннисист на место Джоковича на Australian Open-2022
©KTF
Новости спорта Теннис ATP

Место первой ракетки мира, серба Новака Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии займет лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент он является 150-й ракеткой мира. Всего в мужской сетке Australian Open это уже третий лаки-лузер. Стоит отметить, что среди лаки-лузеров был и казахстанец Дмитрий Попко, но он своего шанса не получил.

В первом круге Карузо сыграет с еще одним сербом Миомиром Кецмановичем. А победитель этого противостояния встретится с лучшим в паре казахстанца Михаила Кукушкина (180) и американца Томми Пола (41).

Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open

Напомним, ходатайство адвокатов Новака Джоковича отклонено судом, серб проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован.

Дело Джоковича было рассмотрено полным составом судей Федерального суда в Австралии. Претензии к Новаку возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

Девятикратный чемпион Australian Open Джокович уже успел потренироваться на кортах турнира. Также он был посеян под первым номером и в первом круге должен был сыграть с Кецмановичем. Первый соревновательный день на Открытом чемпионате Австралии назначен на завтра, 17 января.

20-летний казахстанец заработал за выход на Australian Open больше, чем за всю карьеру

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Джокович Новак Кукушкин Михаил Попко Дмитрий Australian Open

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:52
Теннис
Шанс для казахстанца? Стал известен теннисист на место Джоковича на Australian Open-2022 Шанс для казахстанца? Стал известен теннисист на место Джоковича на Australian Open-2022
Сегодня , 13:05
Теннис
Джокович проиграл суд и не сыграет на Australian Open-2022 Джокович проиграл суд и не сыграет на Australian Open-2022
Сегодня , 11:53
Теннис
Матч Джоковича в первом круге Australian Open появился в расписании Матч Джоковича в первом круге Australian Open появился в расписании
Вчера , 08:07
Теннис
Джоковича задержала полиция Джоковича задержала полиция
14 января, 20:10
Теннис
Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open Казахстанские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open
14 января, 16:14
Теннис
20-летний казахстанец заработал за выход на Australian Open больше, чем за всю карьеру 20-летний казахстанец заработал за выход на Australian Open больше, чем за всю карьеру
14 января, 13:36
Теннис
Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open Матч с топом или друг с другом. Кто будет в соперниках у Скатова и Кукушкина на старте Australian Open
14 января, 13:08
Теннис
Джоковичу аннулировали визу после жеребьевки Australian Open-2022 Джоковичу аннулировали визу после жеребьевки Australian Open-2022
14 января, 11:12
Теннис
Третий теннисист из Казахстана выступит на Australian Open Третий теннисист из Казахстана выступит на Australian Open
14 января, 08:03
Теннис
20-летний теннисист из Казахстана дебютирует на Australian Open 20-летний теннисист из Казахстана дебютирует на Australian Open
12 января, 09:17
Теннис
Уверенный выход в финал. Казахстанское трио продолжает сметать соперников на Australian Open Уверенный выход в финал. Казахстанское трио продолжает сметать соперников на Australian Open
11 января, 16:19
Теннис
Новаку Джоковичу грозит тюремный срок. Известны подробности Новаку Джоковичу грозит тюремный срок. Известны подробности
10 января, 14:56
Теннис
Новака Джоковича арестовали в Австралии Новака Джоковича арестовали в Австралии
10 января, 12:18
Теннис
Опыт и сенсации: казахстанцы одержали три победы подряд на старте Australian Open Опыт и сенсации: казахстанцы одержали три победы подряд на старте Australian Open
10 января, 11:01
Теннис
Лучший теннисист Казахстана начал сезон с сенсационного поражения Лучший теннисист Казахстана начал сезон с сенсационного поражения
31 декабря, 12:22
Теннис
Много зараженных, травмы и отказ Джоковича от вакцинации. Что происходит перед началом нового теннисного сезона Много зараженных, травмы и отказ Джоковича от вакцинации. Что происходит перед началом нового теннисного сезона
25 декабря, 14:33
Теннис
Практически все теннисисты из топ-100 рейтинга ATP вакцинировались от коронавируса Практически все теннисисты из топ-100 рейтинга ATP вакцинировались от коронавируса
4 декабря, 08:00
Теннис
Сербы во главе с Джоковичем проиграли в полуфинале Кубка Дэвиса Сербы во главе с Джоковичем проиграли в полуфинале Кубка Дэвиса
29 ноября, 12:15
Теннис
Встреча с Джоковичем и без права на ошибку. Что нужно знать о противостоянии Казахстан - Сербия в Кубке Дэвиса Встреча с Джоковичем и без права на ошибку. Что нужно знать о противостоянии Казахстан - Сербия в Кубке Дэвиса
28 ноября, 18:05
Теннис
Кукушкин приблизил Казахстан к первому в истории выходу в четвертьфинал Кубка Дэвиса Кукушкин приблизил Казахстан к первому в истории выходу в четвертьфинал Кубка Дэвиса
15 ноября, 09:46
Футбол
Первая ракетка мира эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022. Путевка досталась на 90-й минуте Первая ракетка мира эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022. Путевка досталась на 90-й минуте
16 октября, 13:01
Теннис
Минус фавориты. На турнире в США вылетели все теннисисты топ-10 Минус фавориты. На турнире в США вылетели все теннисисты топ-10
6 октября, 12:22
Теннис
Казахстанское дерби, или с кем сыграют Рыбакина, Путинцева и Дияс на крупном турнире в США Казахстанское дерби, или с кем сыграют Рыбакина, Путинцева и Дияс на крупном турнире в США
1 октября, 22:41
Теннис
Чемпион US Open мог оказаться в сборной Казахстана Чемпион US Open мог оказаться в сборной Казахстана
26 сентября, 16:52
Теннис
Победитель турнира в Нур-Султане выиграл первый трофей АТР в карьере Победитель турнира в Нур-Султане выиграл первый трофей АТР в карьере
25 сентября, 18:37
Теннис
Бублик не сумел пробиться в финал турнира АТР в Нур-Султане Бублик не сумел пробиться в финал турнира АТР в Нур-Султане
21 сентября, 19:32
Теннис
Теннисные турниры Astana Open АТР 250 и WTA 250 в Нур-Султане пройдут со зрителями Теннисные турниры Astana Open АТР 250 и WTA 250 в Нур-Султане пройдут со зрителями
13 сентября, 08:33
Теннис
Российский теннисист впервые в карьере выиграл US Open Российский теннисист впервые в карьере выиграл US Open
9 сентября, 14:25
Теннис
Лаки-лузер Кукушкин и богачка Рыбакина. Сколько заработали казахстанские теннисисты на US Open Лаки-лузер Кукушкин и богачка Рыбакина. Сколько заработали казахстанские теннисисты на US Open
6 сентября, 16:12
Теннис
Только старая школа, или кто из казахстанских теннисистов продолжает выступления на второй неделе US Open Только старая школа, или кто из казахстанских теннисистов продолжает выступления на второй неделе US Open
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus