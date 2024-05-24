Сенсацией обернулся матч лучшего теннисиста Казахстана за выход в финал

Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, не смог выйти в финал грунтового турнира ATP в Лионе (Франция), передают Vesti.kz.
В полуфинале он уступил занимающему 117-ю строчку рейтинга ATP французу Джованни Мпетши-Перрикару - 4:6, 5:7.
Соперники провели на корте 1 час и 18 минут. Казахстанец сделал 8 эйсов и допустил столько же двойных ошибок. Француз выполнил 3 подачи навылет при 2 двойных ошибках.
В финале, 25 мая, Мпетши-Перрикар встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (№29).
Бублику предстоит выступить на Ролан Гаррос-2024, подробности - здесь.
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