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ATP
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В России высказались о желании Бублика выступать за Казахстан

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В России высказались о желании Бублика выступать за Казахстан ©ATP

Известный телекомментатор и Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о том, обидно ли, что воспитанник российского тенниса Александр Бублик выступает за Казахстан, передают Vesti.kz со ссылкой на "Советский спорт".

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Известный телекомментатор и Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о том, обидно ли, что воспитанник российского тенниса Александр Бублик выступает за Казахстан, передают Vesti.kz со ссылкой на "Советский спорт".

История смены Александром Бубликом спортивного гражданства произошла в 2016 году, когда ему было всего 19 лет - именно тогда он принял решение выступать под флагом Казахстана.

"Рад за Бублика! Обидно, что упустили его? Вот такими категориями, как "обидно" и "не обидно", не стоит мыслить. Он уже давно отрезанный ломоть, поэтому категория "обидно" здесь очень странная", - сказал Губерниев.

- Ничего не обидно, он вырос в зрелого теннисиста. Он первый что ли? Не первый и не последний. Мне лично не обидно, порадуемся за Бублика! - добавил комментатор.

Напомним, 22 июня Александр Бублик одержал победу на престижном турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), где впервые в своей карьере обыграл российского теннисиста Даниила Медведева, занимающего 11-е место в мировом рейтинге.

Сенсационным исходом обернулся матч за финал турнира в Галле с участием Бублика

Турнир ATP. Истборн (Великобритания) - 2025   •   Англия, Истборн   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
- : -
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Бублик
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