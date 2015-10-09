Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Разгромом за 53 минуты завершился матч Бублика

Разгромом за 53 минуты завершился матч Бублика ©KTF

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz

В матче 1/4 финала казахстанец встречался с чехом Далибором Срвичиной. Встреча, которая длилась 53 минуты, завершилась по итогам двух сетов в пользу Бублика - 6:1, 6:1.

В полуфинале Бублик встретится с китайцем У Ибином, который в четвертьфинале сенсационно обыграл россиянина Даниила Медведева - 5:7, 7:6, 6:4.

Напомним, Бублик во втором круге турнира Бублик в трёх сетах обыграл австралийца Александара Вукича - 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

