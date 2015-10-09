Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 21:05
 

Бублик приблизился к титулу в Китае

  Комментарии (1)

Поделиться
Бублик приблизился к титулу в Китае Александр Бублик. Фото: IG/atptour©

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), передают Vesti.kz

Поделиться
1

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), передают Vesti.kz

Во втором круге Бублик в трёх сетах обыграл австралийца Александара Вукича (№93 ATP) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время казахстанец подал 24 эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из десяти брейк-пойнтов. Его соперник отметился 14 подачами навылет, тремя двойными ошибками и не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Бублик встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 сентября 20:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 145 человек

Реклама

Живи спортом!