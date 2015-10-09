"Превратился в зверя": реакция соцсетей на исторический успех Бублика

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанца Александра Бублика (№10) в четвёртый круг Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В матче 1/16 финала он победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (№62).

Бублик — Этчеверри 7:6, 7:6, 6:4.

Благодаря этой победе на Открытом чемпионате Австралии Бублик вышел во вторую неделю всех турниров "Большого шлема".

На этой неделе он не проиграл ни одного сета.

В этом сезоне он проиграл только 1 сет из 18 сыгранных.

✅7-0 в 2026 году.

✅1-й выход в 1/8 финала AO.

Круиз-контроль, - пишет источник.