Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ATP
Сегодня 18:46
 

"Превратился в зверя": реакция соцсетей на исторический успех Бублика

  Комментарии

Поделиться
"Превратился в зверя": реакция соцсетей на исторический успех Бублика Александр Бублик. ©x.com/AustralianOpen

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанца Александра Бублика (№10) в четвёртый круг Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанца Александра Бублика (№10) в четвёртый круг Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В матче 1/16 финала он победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (№62).

Бублик — Этчеверри 7:6, 7:6, 6:4.

Благодаря этой победе на Открытом чемпионате Австралии Бублик вышел во вторую неделю всех турниров "Большого шлема".

На этой неделе он не проиграл ни одного сета.

В этом сезоне он проиграл только 1 сет из 18 сыгранных.

✅7-0 в 2026 году.
✅1-й выход в 1/8 финала AO.

Круиз-контроль, - пишет источник.

Также отмечается, что Александр Бублик стал первым теннисистом из Казахстана, который вышел в 1/8 финала на всех четырёх турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

"Этот парень превратился в настоящего зверя", - пишет The Tennis Letter.

Следующую игру Бублик проведёт против австралийца Алекса де Минаура (№6), который в другом матче обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (№34) - 6:3, 6:4, 7:5. Встреча состоится 25 января.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/16 финала, женщины
24 января 05:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Валентова
Проголосовало 20 человек

Реклама

Живи спортом!