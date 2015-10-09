"Превратился в зверя": реакция соцсетей на исторический успех Бублика

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанца Александра Бублика (№10) в четвёртый круг Australian Open-2026, передают Vesti.kz.
В матче 1/16 финала он победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (№62).
Бублик — Этчеверри 7:6, 7:6, 6:4.
Благодаря этой победе на Открытом чемпионате Австралии Бублик вышел во вторую неделю всех турниров "Большого шлема".
На этой неделе он не проиграл ни одного сета.
В этом сезоне он проиграл только 1 сет из 18 сыгранных.
✅7-0 в 2026 году.
✅1-й выход в 1/8 финала AO.
Круиз-контроль, - пишет источник.
Также отмечается, что Александр Бублик стал первым теннисистом из Казахстана, который вышел в 1/8 финала на всех четырёх турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.
"Этот парень превратился в настоящего зверя", - пишет The Tennis Letter.
Следующую игру Бублик проведёт против австралийца Алекса де Минаура (№6), который в другом матче обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (№34) - 6:3, 6:4, 7:5. Встреча состоится 25 января.
