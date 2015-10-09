"Тёмная лошадка" из Казахстана оформил победу и обновил рекорд на AO

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий десятое место в мировом рейтинге, впервые в карьере вышел в четвёртый круг Australian Open, передают Vesti.kz.

В матче 1/16 финала он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (№62) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. Бублик выполнил 21 подачу навылет и допустил две двойные ошибки, тогда как Этчеверри сделал 10 эйсов и совершил одну двойную ошибку.

Следующим соперником Бублика, которого называют "тёмной лошадкой" турнира, станет австралиец Алекс де Минаур (№6), победивший в другом матче американца Фрэнсиса Тиафо (№34) - 6:3, 6:4, 7:5.

The big serving seed finished it in trademark style 🔥 https://t.co/10uGNL0ms0 pic.twitter.com/EzOD3fwgDg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2026

Отметим, что ранее казахстанец уже обновил личный рекорд в Мельбурне, впервые в карьере пробившись в третий круг. В стартовых раундах он сначала разобрался с американцем Дженсоном Бруксби (№48), а затем не оставил шансов венгру Мартону Фучовичу (№54). В обоих матчах Бублик затратил в сумме четыре часа и 21 минуту.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!