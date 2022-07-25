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Новости спорта Теннис ATP

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Престижный теннисный турнир в Нур-Султане: что улучшится и приедет ли Джокович

Престижный теннисный турнир в Нур-Султане: что улучшится и приедет ли Джокович
©"Уимблдон"

С 3 по 9 октября в Нур-Султане впервые в истории пройдет теннисный турнир категории ATP 500. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, чем отличаются соревнования ATP 500 от ATP 250, которые проводились в столице Казахстана в последние два года, а также оценивает возможность приезда мировых звезд.

Турниры АТР 500 - соревнования третьей по значимости категории, уступают по престижности лишь Итоговому турниру года и ATP Masters 1000 ("Большие шлемы" формально не являются частью АТР-тура и относятся к ITF). Победители турниров АТР 500 получают по 500 очков в зачет мирового рейтинга.

Всего в году проводится 13 турниров категории ATP 500, и теперь один из них базируется в Нур-Султане. Изначально была информация, что в столице пройдет уже привычный турнир АТР 250, который в феврале был передан от организаторов соревнований в Санкт-Петербурге.

Но недавно стало известно, что предстоящее событие в октябре будет еще на одну категорию выше, и для многих это стало сюрпризом. Еще до объявления нового статуса было известно, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев приедет сыграть в столице Казахстана.

Новый статус позволит организаторам турнира в Нур-Султане рассчитывать на более звездный состав участников. Приезд первой ракетки мира уже говорит о многом.

Первая ракетка мира сыграет на турнире Astana Open ATP 250

По имеющимся данным на официальном сайте АТР, призовой фонд турнира в Нур-Султане составит порядка 534 тысяч долларов. Любопытно, что прошлогодний турнир категории АТР 250 проводился с примерно таким же призовым фондом.

Среди всех турниров АТР 500 этого года у Нур-Султана самые скромные призовые (ближайший - Роттердам с 1,2 миллиона евро). Но этому есть объяснение. Ведь вряд ли организаторы соревнования рассчитывали на моментальное повышение категории. 

С другой стороны, до начала турнира еще больше двух месяцев, и финансовая составляющая еще может претерпеть изменения. 

Но на первоначальном этапе это может сыграть свою роль в плане привлечения звездных игроков. Дело в том, что параллельно в Токио (Япония) пройдет турнир такой же категории, но там с призовыми дела куда лучше - почти два миллиона долларов.

Однако не для всех будут важны исключительно деньги, ведь в конце сезона большинству топовых игроков важнее очки, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир. Поэтому Новак Джокович, который опустился в рейтинге на седьмое место, а еще рискует пропустить US Open из-за строгих правил по вакцинации от коронавируса (по этой же причине он не сыграл на Australian Open), может задуматься о приезде в Нур-Султан.

Если призовые в Токио действительно щедрее, то уровень конкуренции среди топов там будет достаточно высоким. Те игроки, которым нужно набрать как можно больше очков без особых рисков, гипотетически могли бы выбрать поездку в Нур-Султан. А Джокович уже бывал в столице Казахстана и отлично знаком с президентом местной теннисной федерации Булатом Утемуратовым. Это тоже может сыграть роль.

Пока непонятно, будет ли турнир АТР 500 в Нур-Султане проводиться каждый год. В календаре на следующий год значится выбор - либо турнир в Токио, либо в Нур-Султане. Но все еще может неоднократно измениться.

Для казахстанского тенниса это будет большой вызов. И в этом году организаторам нужно проявить себя на высоком уровне. В прошлых сезонах игроки и теннисная общественность остались довольны соревнованиями в столице Казахстана, но категория АТР 500 - это новый уровень и новые требования. 

Поэтому даже если Astana Open не удивит игроков суперпризовыми, то, надеемся, сможет сделать это за счет уровня организации. И если все пройдет отлично, то к следующему подобному опыту в столице будут готовы на все сто процентов, как по организации, так и по финансам.

Остается с нетерпением ждать новостей касательно участников турнира ATP 500 Astana Open и верить, что соревнования пройдут на высшем уровне.

Казахстан впервые в истории проведет топовый турнир ATP

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Метки:
теннис теннис большой ATP Джокович Новак Нур-Султан Казахстан Утемуратов Булат ФТК US Open Australian Open

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