Первая ракетка мира сыграет на турнире Astana Open ATP 250

Первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021), финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021, Открытый чемпионат Австралии-2022), чемпион итогового турнира ATP 2020 года россиянин Даниил Медведев примет участие в турнире в городе Нур-Султан, сообщает пресс-служба ФТК.

Astana Open ATP 250 пройдет с 18 по 25 сентября 2022 года.

"Мы рады, что Медведев подтвердил свой приезд. В этом году столица нашей страны в третий раз примет соревнование столь высокого уровня. Это уже традиция, что в Казахстан приезжают лучшие игроки мира: ранее это были Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Жо-Вильфрид Тсонга и теперь действующая первая ракетка мира. Даниил Медведев уже играл в Казахстане: начинал свою юношескую, а затем профессиональную карьеру на наших турнирах. У президента федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова хорошие отношения с игроком и его командой, что помогло пригласить Даниила. Будем рады в ближайшее время увидеть первую ракетку мира на кортах Национального теннисного центра Нур-Султана", - отметил вице-президент ФТК Юрий Польский.

"Я очень рад участвовать в турнире Astana Open в этом году. Многие великие игроки до меня приезжали в этот замечательный город, и я с нетерпением жду начала турнира", - заявил Даниил Медведев.

Напомним, что в 2010 году Медведев играл в Усть-Каменогорске на турнире ITF Junior G3 (до 18 лет), а в июле 2016-го, будучи 171-й ракеткой мира, приезжал в Астану для участия в Кубке Президента РК, входящем в серию ATP Challenger. Тогда будущая первая ракетка мира дошел до четвертьфинала нашего ивента. Для многих нынешних звезд казахстанские турниры становились хорошими карьерными вехами на пути к большим вершинам.

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