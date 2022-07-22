Казахстан впервые в истории проведет топовый турнир ATP

Казахстан примет свой первый в истории турнир ATP 500 - он пройдет в Нур-Султане с 1 по 9 октября 2022 года, сообщает пресс-служба ФТК.

"Федерация тенниса Казахстана сообщает, что после решения ATP о переносе China Open из Пекин в Нур-Султан столица Казахстана примет свой первый в истории турнир ATP 500 в период с 1 по 9 октября 2022 года.

ATP 500, третий по значимости турнир мужского тенниса после турниров Большого шлема и ATP Masters 1000, пройдет в Национальном теннисном центре в Нур-Султане, располагающем 24 всесезонными кортами и расположенном в парковой зоне с живописным видом на реку Есиль", - говорится в сообщении.

"Я рад, что ATP доверила Казахстану право проведения этого престижного международного турнира. Решение ATP обратиться к нам, как к приоритетному кандидату на проведение турнира серии ATP Tour 500, является еще одним подтверждением верности выбранной нами стратегии по использованию передового мирового опыта для развития тенниса в Казахстане", - сказал президент Федерации тенниса Казахстана, вице-президент Международной теннисной федерации (ITF) Булат Утемуратов.

Высокий статус турнира означает, что на Astana Open ожидается сильный состав участников, в том числе из топ-10 лучших теннисистов мира. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уже заявился на Astana Open ATP 500. Медведев выиграл Открытый чемпионат США, был финалистом трех турниров Большого шлема, а также завоевал трофей на Итоговом турнире ATP в 2020 году.

"Еще в 2020 году Казахстан получил однолетнюю лицензию для расширения игровых возможностей и изучения новых рынков для профессионального тенниса. Мы провели два турнира серии ATP 250 в 2020 и 2021 годах. Два года спустя мы получили право на проведение турнира серии ATP 500. Примечательно, что этот турнир проходит в знаменательный для нас год - наша теннисистка Елена Рыбакина показала выдающийся результат, одержав свою первую и историческую для страны победу на Уимблдоне, и в этом же году Федерации исполняется 30 лет", — добавил Утемуратов.

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