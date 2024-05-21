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Полуторачасовой матч определил судьбу Кукушкина на Роллан Гаррос

Полуторачасовой матч определил судьбу Кукушкина на Роллан Гаррос
©ktf.kz

Известный казахстанский теннисист Михаил Кукушкин прошел во второй раунд квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции, передает Vesti.kz.

В первом круге квалификации казахстанец встретился с представителем Швейцарии Леандро Риеди, которого обыграл в двух сетах со счетом (6-4, 6-3).

Продолжительность матча составила 1 час и 29 минут. За это время Кукушкин реализовал четыре брейк-поинта из девяти возможных и один раз подал навылет.

В следующем раунде квалификации Михаил сыграет с победителем пары Ли Ту (Австралия) - Оливер Кроуфорд (Великобритания).

Отметим, что "Роллан Гаррос", который является отрытым чемпионатом Франции - входит в серию турниров "Большого шлема". Его общий призовой фонд составляет 24 миллиона евро.

Четыре казахстанца начинают путь на Ролан Гаррос. Перед ними стоит сложная задача

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Метки:
теннис Кукушкин Михаил ATP

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