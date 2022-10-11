Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис ATP

Автор:

Комментарии

Первый турнир ATP 500 в Астане: сколько заработали казахстанцы и ведущие теннисисты мира

Первый турнир ATP 500 в Астане: сколько заработали казахстанцы и ведущие теннисисты мира
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Первый турнир ATP 500 Astana Open - это не только приток мировых звезд, но и большие призовые. Общий фонд составил 1,9 миллиона долларов, или 898,9 миллиона тенге. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, сколько в итоге заработали казахстанские теннисисты.

Суммарный заработок восьми казахстанцев, участвовавших на Astana Open, составил 102 250 долларов, или 48,3 миллиона тенге. На самом деле, это не так уж и много, ведь это число - лишь 1/18 от общего призового фонда турнира. Но объясняется скромный показатель тем, что казахстанцы не смогли пробиться далеко ни в одиночном разряде, ни уж тем более в парном.

Больше всех из местных теннисистов заработал первый номер страны Александр Бублик. В одиночке он добрался до второго круга, а в паре проиграл сразу же. Всего он заработал 31,8 тысячи долларов, или 15,07 миллиона тенге. 

21-летний Бейбит Жукаев, привлекший внимание самого Новака Джоковича, проиграл в первом круге в обоих разрядах, но для него это был первый подобный опыт в карьере. Он заработал 18,8 тысячи долларов, или 8,9 миллиона тенге.

Топ-3 среди казахстанцев замкнул экс-лидер сборной Михаил Кукушкин. Опытный игрок получил WC-приглашение в основную сетку турнира, где в первом же круге уступил будущему финалисту Стефаносу Циципасу. За первый круг соревнований Кукушкин заработал 14,8 тысячи долларов, или 7,01 миллиона тенге.

Александр Недовесов дошел до финала квалификации в одиночном разряде, а в паре проиграл на старте турнира. Его заработок - 11,6 тысячи долларов, или 5,5 миллиона тенге. Далее следуют Григорий Ломакин и Денис Евсеев. Они вместе проиграли в паре в первом круге, а также синхронно уступили на старте квалификации в одиночке. В итоге они заработали по 8,3 тысячи долларов, или 3,9 миллиона тенге.

18-летний Арсланбек Айткулов получил шанс проявить себя в квалификации. Он не сумел выиграть ни одного гейма, но записал в актив колоссальный опыт. За это выступление ему полагается чек в 4,2 тысячи долларов, или 2,01 миллиона тенге.

Самые скромные призовые среди казахстанцев у опытного Андрея Голубева. Он играл лишь в паре с Недовесовым и сразу же проиграл. Как итог - 4,07 тысячи долларов, или 1,9 миллиона тенге.

Напомним, что чемпион турнира Джокович заработал 355,3 тысячи долларов, или 168,1 миллиона тенге. Это более чем в три раза больше, чем общий заработок казахстанцев. Финалист Циципас получит 191,1 тысячи долларов, или 90,4 миллиона тенге.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас, который сенсационно проиграл в первом круге, заработал лишь 14,8 тысячи долларов, или 7,01 миллиона тенге. Полуфиналисты Андрей Рублев и Даниил Медведев - по 101,8 тысячи долларов, или 48,2 миллиона тенге.

Фото: Ktf.kz, Андрей Ударцев©️

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис теннис большой ATP Джокович Новак Казахстан Бублик Александр Недовесов Александр Кукушкин Михаил Голубев Андрей Алькарас Карлос

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus